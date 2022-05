Dramma al poligono di tiro | si spara e muore sotto il colpo | accertamenti in corso per la dinamica

(Di domenica 29 maggio 2022)impossibile in un. Un uomo siforse accidentalmente,per le gravi lesione riportate dopo poco. E’ mortoild’arma da fuoco. Una vera tragedia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Tuscia Web

L'azzurra si fa poi riprendere dal gruppo con Tandrevold appena prima dell'ultimo. Proprio ... Preuss chiude a 7 8 e Roeiseland a 8 6, ma il veroavviene dietro: Persson beffa per il ...Ils'allarga. Camping "ristretto" A centro pagina: Salerno. L'agonia del verde. Crollano ... Ilumanitario Di spalla: Salerno. Appello dei consiglieri del Psi: "Una marcia per la pace" A ... Colpo di pistola in faccia, la vittima è un medico di 61 anni