Dopo il caldo record torna la neve in montagna in Alto Adige (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo il caldo record dei giorni scorsi sulle montagne dell'Alto Adige nelle ultime ore è tornata la neve. Ieri Bolzano ha ancora registrato 30 gradi, oggi la massima si è fermata a 15 gradi. I fiocchi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022)ildei giorni scorsi sulle montagne dell'nelle ultime ore èta la. Ieri Bolzano ha ancora registrato 30 gradi, oggi la massima si è fermata a 15 gradi. I fiocchi ...

TgrRaiAltoAdige : Al termine di un maggio con otto giornate sopra i 30°C, una domenica con neve sopra i 2.000 metri, e in qualche zon… - ilReazionario : @FelipeKarmelo Il tessuto meno caldo in assoluto è il fresco di lana, ma subito dopo viene il lino. Il vero tessuto pesante è il cotone. - scorpioascbila1 : Praticamente dentro al frigorifero.....ma veramente a Roma anche oggi fa così caldo Tommaso ?? Non me ne capacito… - giornalemolise : Dopo il caldo è arrivata la grandine. Secondo le previsioni nei prossimi giorni temperature da piena estate -… - Daniele_V94 : @JoeStrummer2211 @Emergenza24 Dopo il 6, tra il 2 e il 5 avremo il picco del caldo! Ma non è ancora detto, aspettiamo! -