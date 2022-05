Crespo: ‘Milan, tifo per Zaniolo. Con Leao…’ (Di domenica 29 maggio 2022) "Ha tecnica e corsa. Salta l'avversario con facilità e, sulla fascia destra, sarebbe molto importante. Pioli, con lui e Leao,... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) "Ha tecnica e corsa. Salta l'avversario con facilità e, sulla fascia destra, sarebbe molto importante. Pioli, con lui e Leao,...

Advertising

sportli26181512 : Crespo: ‘Milan, tifo per Zaniolo. Con Leao…’: 'Ha tecnica e corsa. Salta l'avversario con facilità e, sulla fascia… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Crespo: 'Zaniolo perfetto per il gioco di Pioli. E con Maldini crescerà' #calciomercato - sportli26181512 : Crespo: 'Zaniolo? Pioli, con lui e Leao, avrebbe due giocatori con cui creare superiorità numerica': Intervistato d… - DailyMilan_it : Crespo lo spinge al Milan: «Ecco il top player perfetto per Pioli. Con Maldini crescerà!» - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Crespo: 'Zaniolo perfetto per il gioco di Pioli. E con Maldini crescerà' #calciomercato -

Crespo: Zaniolo, se vai al Milan impara una cosa - Top News Vuole aggiungere fantasia nel motore il Milan campione d'Italia. Quella che ha dato Leao e che non sempre è riuscita a garantire Brahim Diaz ...ha detto la sua anche l'ex bomber argentino Hernan Crespo ... Crespo: 'Zaniolo perfetto per il gioco di Pioli. E con Maldini potrà maturare' Hernan Crespo , che sta trascorrendo una breve vacanza in Italia prima di rientrare in Qatar dove allena l'Al - Duhail, ha seguito da vicino la conquista dello scudetto del Milan e i giorni successivi, tra ... Vuole aggiungere fantasia nel motore ilcampione d'Italia. Quella che ha dato Leao e che non sempre è riuscita a garantire Brahim Diaz ...ha detto la sua anche l'ex bomber argentino Hernan...Hernan, che sta trascorrendo una breve vacanza in Italia prima di rientrare in Qatar dove allena l'Al - Duhail, ha seguito da vicino la conquista dello scudetto dele i giorni successivi, tra ...