Canoa slalom | Europei 2022 | Giovanni De Gennaro fuori ai quarti nell’extreme slalom

(Di domenica 29 maggio 2022) Il primo appuntamento della stagione internazionale dellasi è chiuso oggi: glisenior, disputati a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia si sono conclusi. L’Italia nella sessione pomeridiana della quarta giornata ha visto uscire aidi finale dell’extrememaschileDe. Nelle fasi finali della prova maschile esce aidi finaleDe, quarto nella prima serie. Nella finale oro per lo svizzero Jan Rohrer, che precede gli austriaci Mario Leitner, secondo, e Felix Oschmautz, terzo. Giù dal podio lo slovacco Jakub Grigar. Nella fase ad eliminazione diretta della gara femminile, con l’Italia assente, in ...

ItalianNavy : Strepitoso risultato nella Canoa Slalom ?? al Campionato Europeo in Slovacchia ????. Nel K1 femminile oro ?? che vale i… - Sevenpress : Marina Militare: medaglia d’oro di Stefanie Horn nella canoa slalom - Claudio07071959 : RT @ItalianNavy: Strepitoso risultato nella Canoa Slalom ?? al Campionato Europeo in Slovacchia ????. Nel K1 femminile oro ?? che vale il titol… - MontiFrancy82 : #StefanieHorn ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di canoa slalom - zazoomblog : Canoa slalom Europei 2022: C1 Raffaello Ivaldi sfiora il podio vince Savsek. Decimo Ceccon - #Canoa #slalom… -

Un quarto posto da applausi per Raffaello Ivaldi nel C1, ma che sotto sotto nasconde un po' di rammarico. Si chiudono in questo modo gli Europei di2022 a Liptovsky Mikulas, con il ragazzo nato a Cazzago di Pianiga che va vicinissimo al suo primo alloro in singolare nella gara vinta ...Tre accessi in finale su tre per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei didi Liptovsky Mikulas. Nella giornata dedicata allacanadese (C1), Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon si potranno giocare un posto fra i grandi nel vecchio continente ...Il primo appuntamento della stagione internazionale della canoa slalom si è chiuso oggi: gli Europei senior 2022, disputati a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia si sono conclusi. L'Italia nella sessione ...Tre accessi in finale su tre per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei di canoa slalom di Liptovsky Mikulas. Nella giornata dedicata alla canoa canadese (C1), Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Pa ...