AEW | Miro è a Las Vegas Potrebbe partecipare a DoN sostituendo MJF?

(Di domenica 29 maggio 2022) Secondo quanto riporta Sean Ross Sapp di Fightful, nella serata di ieriè approdato a Las. Il wrestler è stato impegnato in questi mesi come attore in una serie tv per CBS ed era in vacanza in Europa con sua moglie CJ Perry. La AEW lo ha richiamato peral ppv Double Or Nothing in cuiavere un ruolo di primo piano. Non sostituiràin caso di no show Nelle ore successive al caso, che non si è presentato al meet & greet del ppv AEW e si è reso irreperibile ai contatti con colleghi e dirigenti, i fan hanno pensato che potesse essere lui un eventuale sostituito nel match con Wardlow in caso di no show. Il giornalista di Fightful ha specificato cheha già il suo programma per il ppv e non sarà utilizzato come ...

As of this writing, there are no plans to use him at the Double or Nothing pay-per-view event. There are a number of contracted AEW talents that are not booked for Double or Nothing who will still be ...