29 maggio … (Di domenica 29 maggio 2022) Il Monza potrebbe salire in Serie A nel giorno del sessantesimo compleanno di Roberto Fontanini, che con i brianzoli ha disputato 158 gare (compreso uno spareggio) nel campionato cadetto. Ventinove maggio: due settimane dopo la matematica retrocessione del Genoa, fa uno strano effetto per i tifosi del 'Vecchio Balordo' ricordare che oggi è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Attilio Salvadè, il quale con il Grifone festeggiò gli scudetti del 1902 e 1904. E oggi ne compie settanta Antonino Trapani, centoventinove gare in Serie B con il Palermo e sei in A con il Catanzaro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

