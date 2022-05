Viaggio Salvini a Mosca, Casini: “Non faccia burattino di Putin” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io voglio credere alla genuinità dei propositi” di Salvini, “ma è necessario non prestarsi a essere i burattini di Putin”. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini a Lucca, durante la presentazione del libro di Andrea Marcucci ‘Io sono liberale”.”Bisogna evitare di essere ricevuti solo per essere strumentalizzati nel tentativo di dividere Europa e l’Occidente”. “Nessuna persona seria in Europa ha pensato che la Nato si appresti a invadere la Russia. La Russia ha uno storico problema con la democrazia, quello che avviene da dieci anni è la lotta tra la Russia e la democrazia, Putin non la sopporta ai suoi confini – conclude -. Tutti vogliamo la pace, ma il problema è come conseguirla”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io voglio credere alla genuinità dei propositi” di, “ma è necessario non prestarsi a essere i burattini di”. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinandoa Lucca, durante la presentazione del libro di Andrea Marcucci ‘Io sono liberale”.”Bisogna evitare di essere ricevuti solo per essere strumentalizzati nel tentativo di dividere Europa e l’Occidente”. “Nessuna persona seria in Europa ha pensato che la Nato si appresti a invadere la Russia. La Russia ha uno storico problema con la democrazia, quello che avviene da dieci anni è la lotta tra la Russia e la democrazia,non la sopporta ai suoi confini – conclude -. Tutti vogliamo la pace, ma il problema è come conseguirla”. L'articolo proviene da Italia Sera.

