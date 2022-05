Uomini e Donne, Veronica Rimondi e la sua scelta violano una regola del programma: ecco cosa è successo (Di sabato 28 maggio 2022) Manca ancora una settimana alla puntata in cui Veronica Rimondi farà la sua scelta all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Puntata che è stata già registrata e di cui noi abbiamo già parlato nelle anticipazioni del 19 Maggio. Molti lettori e fan del programma dunque sanno già chi ha scelto, altri – numerosissimi – preferiscono invece aspettare la puntata per non rovinarsi l’effetto sorpresa. Sorpresa che la tronista ha inconsapevolmente rovinato, andando a violare una regola del programma. Veronica infatti si è mostrata insieme alla sua scelta, ancora prima della messa in onda della puntata. Nel giorno del suo compleanno, la Rimondi è stata fotografa da una sua amica mentre stava ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022) Manca ancora una settimana alla puntata in cuifarà la suaall’interno del dating show di Canale 5,. Puntata che è stata già registrata e di cui noi abbiamo già parlato nelle anticipazioni del 19 Maggio. Molti lettori e fan deldunque sanno già chi ha scelto, altri – numerosissimi – preferiscono invece aspettare la puntata per non rovinarsi l’effetto sorpresa. Sorpresa che la tronista ha inconsapevolmente rovinato, andando a violare unadelinfatti si è mostrata insieme alla sua, ancora prima della messa in onda della puntata. Nel giorno del suo compleanno, laè stata fotografa da una sua amica mentre stava ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - continimarco : In evidenza per Marco Contini @SM_Difesa: 'Sono iniziate le prove per la #FestadellaRepubblica del #2giugno! All’ae… - nostalgic4__ : poveri uomini santi nelle mani di brutte puttane quando loro stuprano ammazzano denigrano e oggettificano tutti i g… -