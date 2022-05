Ultime Notizie – Letta | “Salvini in Russia? Boutade e folklore”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 maggio 2022) “Vedo come viene accolta l’ennesima e ultimadi, viene derubricata a. E’ il modo di fare sbagliato rispetto al momento e ai tempi drammatici, non è con ilma con la serietà che si risolvono le cose. Con i governi parlano i governi. Che si discuta di una visita dia Mosca rende l’idea del punto a cui siamo arrivati”. Lo ha detto Enricoa margine di una tappa elettorale a Verona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione