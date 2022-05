**Ucraina: Meloni, 'invio armi è come aiutare legittima difesa in casa'** (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Penso che gli ucraini vadano difesi con tutti gli strumenti con cui si possono difendere. Anche su questo ho una visione diversa dagli altri: non è che se lasci gli ucraini da soli è più facile ottenere la pace, è più facile ottenere l'invasione. É lo stesso concetto della legittima difesa: perchè è giusto che una persona che viene aggredita in casa sua si difenda e perchè se tu sei il vicino di casa di quella persona probabilmente sei disposto a dargli una mano? Anche perchè, se diventa facile aggredire qualcuno in casa, domani il quartiere sarà molto meno sicuro". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Penso che gli ucraini vadano difesi con tutti gli strumenti con cui si possono difendere. Anche su questo ho una visione diversa dagli altri: non è che se lasci gli ucraini da soli è più facile ottenere la pace, è più facile ottenere l'invasione. É lo stesso concetto della: perchè è giusto che una persona che viene aggredita insua si difenda e perchè se tu sei il vicino didi quella persona probabilmente sei disposto a dargli una mano? Anche perchè, se diventa facile aggredire qualcuno in, domani il quartiere sarà molto meno sicuro". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Meloni, 'invio armi è come aiutare legittima difesa in casa'** - - Mauro51527007 : @lucaminafro @marcocaverni Tra aggressore -potente e senza principi umani- e aggredito -infinitamente più piccolo-… - silvia_sb_ : Una delle analisi geopolitiche più lucide ed intelligenti sull’Ucraina ed il ruolo dell’occidente ed i rischi di un… - TV7Benevento : Ucraina: Meloni, 'non conosco termini viaggio Salvini in Russia ma non si aprano crepe' - - AngeloCivico : @piercamillo La Meloni è pro invio armi all'Ucraina e contro Putin. Scenario fantasioso -