Torino, ritrovato cadavere di un uomo in un'abitazione: è stato accoltellato alla gola (Di sabato 28 maggio 2022) Il cadavere di un uomo di origine nordafricana è stato ritrovato venerdì sera a Torino in un appartamento al pian terreno di uno stabile di via Madama Cristina . A quanto si apprende l'uomo ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi undi origine nordafricana èvenerdì sera ain un appartamento al pian terreno di uno stabile di via Madama Cristina . A quanto si apprende l'...

