Tavassi e Iannoni non torneranno in studio fra gli ex naufraghi: "Non gli hanno voluto fare un nuovo contratto"

Che fine hanno fatto Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind? I quattro – che durante la puntata de L'Isola dei Famosi dello scorso venerdì non hanno accettato il prolungamento del reality show – sono tornati in Italia, ma ieri, in occasione della nuova puntata, non sono comparsi in studio. Come mai?

Non avere in studio Alessandro e Guendalina grossa perdita sorry not sorry #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 27, 2022

Una fonte molto vicina ad uno di loro quattro ha contattato Biccy.it ed ha dichiarato apertamente che gli autori del reality non gli hanno voluto fare un nuovo contratto per presenziare in studio insieme agli altri naufraghi

