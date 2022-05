Sport in tv oggi (sabato 28 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 28 maggio 2022) oggi, sabato 28 maggio 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con il torneo del Roland Garros, il calcio con la Champions League, il ciclismo con il Giro d’Italia, i motori con il GP di Monaco di F1 ed il GP d’Italia del Motomondiale, e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (sabato 28 maggio) 02.30 Basket, NBA: Boston Celtics-Miami Heat – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, SkyGo, Now 08.30 Karate, Europei – Sky Sport Arena (dalle 17.00 Sky Sport Action), SkyGo, Now 09.00-09.40, Moto3, GP Italia: Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, Now09.00 Equitazione, Piazza di Siena: terza giornata – dalle 14.00 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)282022, saranno di scena diversi: il tennis con il torneo del Roland Garros, il calcio con la Champions League, il ciclismo con il Giro d’Italia, i motori con il GP di Monaco di F1 ed il GP d’Italia del Motomondiale, e molti altri ancora.IN TV28) 02.30 Basket, NBA: Boston Celtics-Miami Heat – SkyUno, SkyNBA, SkyGo, Now 08.30 Karate, Europei – SkyArena (dalle 17.00 SkyAction), SkyGo, Now 09.00-09.40, Moto3, GP Italia: Prove libere 3 – SkyMotoGP, SkyUno, Sky Go, Now09.00 Equitazione, Piazza di Siena: terza giornata – dalle 14.00 ...

