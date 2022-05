Sampdoria | il rinnovo di Yoshida è complesso | ecco perché

Advertising

SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, si lavora al rinnovo di #Rincon: le ultime - SampNews24 : #Cipolla festeggia il rinnovo: «Sono perfetto per la #Sampdoria Futsal» - SampNews24 : #Sampdoria Futsal, ora è ufficiale: rinnovato il contratto di mister #Cipolla - daniele_najjar : L'ex ag. di Yerry Mina (scad. contratto: 2023): 'Credo sia possibile il rinnovo, ma ha sempre voluto l'Italia. Con… - SampNews24 : #Sampdoria, #Thorsby ha mercato: rinnovo o cessione -

Samp News 24

...di prolungamento di contratto" Mg Genova 23/09/2021 - campionato di calcio serie A /- ... il Napoli smentisce quanto scritto dal Corriere dello Sport in merito aldi Koulibaly. In ...Commenta per primo Lasta iniziando a programmare la prossima stagione, partendo con i rinnovi di alcuni ... si siederà al tavolo con i vertici societari genovesi per discutere ile ... Rinnovo Ekdal in dubbio: cosa manca per la firma con la Sampdoria In ottica calciomercato la Sampdoria deve occuparsi del possibile rinnovo di Tomas Rincon: il Ds Faggiano al lavoro ...In vista della prossima stagione la Sampdoria starebbe valutando di abbassare il tetto del monte ingaggi, il rinnovo di Yoshida a rischio ...