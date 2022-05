Roland Garros 2022: Jannik Sinner vola agli ottavi! Piegato Mackenzie McDonald, 11 set point annullati nel secondo (Di sabato 28 maggio 2022) Jannik Sinner si qualifica per la terza volta per gli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo una partita complicata anche da un problema fisico occorso nel secondo set, l’altoatesino riesce a impedire che questa si allunghi, annullando 11 chance di pareggiare i conti all’americano Mackenzie McDonald e battendolo per 6-3 7-6(6) 6-3 in due ore e 51 minuti. L’attesa ora è per un ottavo di finale che lo vedrà coinvolto contro il russo Andrey Rublev, che ha vinto in quattro parziali sul cileno Cristian Garin. Dopo tre game di servizio tranquilli, Sinner si fa sentire spostando McDonald e giocando la palla corta per il 15-30 nel quarto, ma l’americano si salva con più meriti propri (una prima e un dritto) che demeriti dell’italiano ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)si qualifica per la terza volta per gli ottavi di finale del. Dopo una partita complicata anche da un problema fisico occorso nelset, l’altoatesino riesce a impedire che questa si allunghi, annullando 11 chance di pareggiare i conti all’americanoe battendolo per 6-3 7-6(6) 6-3 in due ore e 51 minuti. L’attesa ora è per un ottavo di finale che lo vedrà coinvolto contro il russo Andrey Rublev, che ha vinto in quattro parziali sul cileno Cristian Garin. Dopo tre game di servizio tranquilli,si fa sentire spostandoe giocando la palla corta per il 15-30 nel quarto, ma l’americano si salva con più meriti propri (una prima e un dritto) che demeriti dell’italiano ...

Advertising

Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : ?? Italiani oggi in campo al Roland Garros: ???? Mcdonald ?? Sinner ???? ???? Giorgi ?? Sabalenka ???? ???? Ruud ?? Sonego ????… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: ?? Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros per il 3° anno consecutivo ?????? ? 2020 ? 2021 ? 2022 #Eurosport… - RaiNews : Tennis, vittoria per l'azzurro #Sinner -