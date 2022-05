Meloni: "Governo con Pd? ipotesi bizzarra che non c'è" (Di sabato 28 maggio 2022) "Non credo che si possa fare un Governo con la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio un Governo di centrodestra e non sono disponibile ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "Non credo che si possa fare uncon la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio undi centrodestra e non sono disponibile ad ...

Advertising

stanzaselvaggia : E sappiamo tutti molto bene che se questi fatti gravissimi stessero accadendo con Salvini al posto della Lamorgese… - lifestyleblogit : Meloni: 'Governo con Pd? Ipotesi bizzarra che non c'è' - - zazoomblog : Meloni: Governo con Pd? ipotesi bizzarra che non cè - #Meloni: #Governo #ipotesi #bizzarra - TV7Benevento : Meloni: 'Governo con Pd? ipotesi bizzarra che non c'è' - - TV7Benevento : **Governo: Meloni, 'se Conte lascia maggioranza speriamo elezioni, noi non daremo voti'** - -