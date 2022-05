Lukaku e Chelsea, ora cambia tutto: l’ufficialità attesa è arrivata (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia riguardante il futuro del Chelsea era nell’aria, e adesso che è ufficiale potrebbe cambiare gli orizzonti del calciomercato. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le successive sanzioni che hanno colpito il Paese guidato da Vladimir Putin hanno avuto conseguenze anche nel mondo del calcio. E hanno completamente stravolto il futuro del Chelsea Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia riguardante il futuro delera nell’aria, e adesso che è ufficiale potrebbere gli orizzonti del calciomercato. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le successive sanzioni che hanno colpito il Paese guidato da Vladimir Putin hanno avuto conseguenze anche nel mondo del calcio. E hanno completamente stravolto il futuro delQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

