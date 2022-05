L'incendio a Stromboli: cosa è successo? (Di sabato 28 maggio 2022) Un rogo che doveva essere fiction è finito fuori controllo e diventato realtà sull'isola di Stromboli. Bruciati 5 ettari di macchia mediterranea, minacciate le case. Ci sono danni per almeno 50 milioni di euro Leggi su vanityfair (Di sabato 28 maggio 2022) Un rogo che doveva essere fiction è finito fuori controllo e diventato realtà sull'isola di. Bruciati 5 ettari di macchia mediterranea, minacciate le case. Ci sono danni per almeno 50 milioni di euro

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - MediasetTgcom24 : Incendio scoppiato sul set della fiction 'Protezione civile' a Stromboli, il paese chiede i danni: 'Metà isola è in… - lifegate : ?? L'isola di #Stromboli è stata interessata da un vasto incendio. Secondo alcune testimonianze le fiamme sarebbero… - Queen_Of_Roses : RT @bottedaorbi_: Mentre ci interroghiamo su clima, ambiente, e tutela della biodiversità, facciamo scoppiare un incendio a Stromboli per g… - BarranoEmanuela : RT @beppesevergnini: Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fiction s… -