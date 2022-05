Inter, ecco il valore a bilancio dei giocatori al 30 giugno (Di sabato 28 maggio 2022) Analisi sul valore a bilancio dei giocatori dell’Inter Tempo di calciomercato e tempo di bilanci. In casa Inter l’attenzione è tutta concentrata nell’evitare la cessione dei big, per poter ripartire da una base solida nella prossima stagione. Il portale specializzato Calcio e Finanza, ha analizzato il valore a bilancio dei giocatori nerazzurri al 30 giugno 2022, ultimo giorno della stagione in corso. “Si va dai 24,5 milioni di valore netto a bilancio per Joaquin Correa fino agli 0,2 milioni per Alexis Sanchez. Ovviamente, più alta è l’offerta e più bassa è il valore residuo nei conti del club nerazzurri, maggiore sarà la plusvalenza che la società potrà iscrivere a ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Analisi suldeidell’Tempo di calciomercato e tempo di bilanci. In casal’attenzione è tutta concentrata nell’evitare la cessione dei big, per poter ripartire da una base solida nella prossima stagione. Il portale specializzato Calcio e Finanza, ha analizzato ildeinerazzurri al 302022, ultimo giorno della stagione in corso. “Si va dai 24,5 milioni dinetto aper Joaquin Correa fino agli 0,2 milioni per Alexis Sanchez. Ovviamente, più alta è l’offerta e più bassa è ilresiduo nei conti del club nerazzurri, maggiore sarà la plusvalenza che la società potrà iscrivere a ...

Advertising

gmvalenza : “L’Inter nacque da una scissione del Milan… Ecco la dimostrazione che si può fare qualcosa di importante partendo d… - fcin1908it : Inter, Bremer in stand-by: ecco il motivo. “Nerazzurri convinti di una cosa” - infoitsport : L'Inter accelera per Dybala, per Tuttosport ieri incontro decisivo: ecco l'offerta alla Joya - RedazioneLaNews : #Milano L'Inter negli USA: ecco l'evento 'Calcio is Back' - infoitsport : CdS – Inter, fatta per Mkhitaryan: le cifre. “Visite mediche? Ecco quando” -