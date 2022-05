In direzione ostinata e contraria (Di sabato 28 maggio 2022) PIATTO DEL GIORNOQuesta settimana siamo stati a un evento dedicato al mondo del pane: giunto alla terza edizione, Forni & Fornai*e è dedicato alla cultura del grano e ai sistemi più sostenibili per produrre il cibo che consumiamo. Due giorni di talk e laboratori per riflettere sul ruolo delle multicolture a tutela della biodiversità. Vi abbiamo spiegato che cosa abbiamo capito di questo complesso settore. Ci siamo anche domandati qual è l’influenza reciproca tra digitale e agroalimentare: in Italia ci focalizziamo sulla contrapposizione tra approcci industriali intensivi e modelli slow, senza renderci conto che è dalla sintesi dei vantaggi di questi due modelli che si può tracciare una strada peculiare per il futuro del nostro Paese. E vi abbiamo raccontato perché ha senso continuare a fare apicoltura in alta montagna. Il Presidio Slow Food dei mieli alpini si allarga: sette ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) PIATTO DEL GIORNOQuesta settimana siamo stati a un evento dedicato al mondo del pane: giunto alla terza edizione, Forni & Fornai*e è dedicato alla cultura del grano e ai sistemi più sostenibili per produrre il cibo che consumiamo. Due giorni di talk e laboratori per riflettere sul ruolo delle multicolture a tutela della biodiversità. Vi abbiamo spiegato che cosa abbiamo capito di questo complesso settore. Ci siamo anche domandati qual è l’influenza reciproca tra digitale e agroalimentare: in Italia ci focalizziamo sulla contrapposizione tra approcci industriali intensivi e modelli slow, senza renderci conto che è dalla sintesi dei vantaggi di questi due modelli che si può tracciare una strada peculiare per il futuro del nostro Paese. E vi abbiamo raccontato perché ha senso continuare a fare apicoltura in alta montagna. Il Presidio Slow Food dei mieli alpini si allarga: sette ...

