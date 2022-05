Graduatorie GPS: in prima fascia con riserva e a pieno titolo in seconda, la domanda è unica. Si possono inserire anche classi di concorso delle abilitazioni corrispondenti (Di sabato 28 maggio 2022) Graduatorie GPS per l'inserimento o l'aggiornamento negli elenchi delle supplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: la domanda va presentata tramite Istanze online entro il 31 maggio. A ridosso della scadenza però è necessario sottolineare un aspetto che riguarda chi si inserisce con riserva in prima fascia perchè ha superato la prova scritta o la prova scritta, eventuale pratica e prova orale del concorso ordinario ma non ha ancora la graduatoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022)GPS per l'inserimento o l'aggiornamento negli elenchisupplenze per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: lava presentata tramite Istanze online entro il 31 maggio. A ridosso della scadenza però è necessario sottolineare un aspetto che riguarda chi si inserisce coninperchè ha superato la prova scritta o la prova scritta, eventuale pratica e prova orale delordinario ma non ha ancora la graduatoria. L'articolo .

