Giornata Sollievo – PVF | incentivare palliative e hospice

(Di sabato 28 maggio 2022)del– Pro Vita Famiglia:– «Nessuno va lasciato solo di fronte alla malattia. E’ l’appello che oggi più che mai si rende urgente e carica di responsabilità politica, istituzioni e società civile, in occasione della XXInazionale del, che si celebra domani, domenica 29 maggio, promossa dal ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. «Lo sappiamo e lo denunciamo da tempo: l’applicazione della legge 38/2010 che garantisce l’accesso alle curee alla terapia del dolore è rimasta colpevolmente indietro. Per questo il Parlamento ha il dovere, non più rimandabile, diproprio l’accesso alla palliazione così come ...

Advertising

sehmagazine : ?? 29 maggio, domani si celebra la Giornata nazionale del sollievo. All’Aou di Sassari l’Unità operativa di terapia… - UmbriaDomani : Giornata del sollievo: 'La cura di chi cura', l'Hospice di Perugia promuove quattro incontri - chrdioc : “Un fiore con amore”: iniziativa all’Hospice per la Giornata del Sollievo - riviera24 : Giornata nazionale del sollievo, Pro Vita Famiglia: «Incentivare cure palliative e hospice» - Riviera24 - Rietilife : 'Un fiore con amore': iniziativa all'Hospice per la Giornata del Sollievo - -

... che l'Hospice di Perugia, in collaborazione con l'associazione 'Gli amici di Simone', ha promosso in occasione della 21esimadel, che si celebra ogni anno l'ultima domenica di ...... che l'Hospice di Perugia, in collaborazione con l'associazione 'Gli amici di Simone', ha promosso in occasione della 21esimadel, che si celebra ogni anno l'ultima domenica di ...Genova. «Nessuno va lasciato solo di fronte alla malattia». E’ l’appello che oggi più che mai si rende urgente e carica di responsabilità politica, istituzioni e società civile, in occasione della XXI ...Si celebra domani, 29 maggio, la giornata nazionale delle cure palliative, quelle che non hanno come scopo quello di accelerare o ritardare un processo oppure di guarire una patologia, bensì hanno il ...