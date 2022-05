FOCUS – Perisic verso il Tottenham: la sua storia con l’Inter (Di sabato 28 maggio 2022) Ivan Perisic ad un passo dall’addio all’Inter Sembra essere giunta al capolinea la storia di Ivan Perisic con l’Inter. Il croato, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà il prossimo 30 giugno, ha ormai raggiunto un accordo con il Tottenham. Ripercorriamo la storia del numero 14 croato dal suo arrivo nel 2015 ad oggi. L’arrivo e il prestito al Bayern Monaco Lunga trattativa quella dei dirigenti nerazzurra con quelli del Wolfsburg al quale, dopo una trattiva durata tutta l’estate, vanno 16 milioni di euro, firmando con i nerazzurri un contratto di cinque anni. Fa il suo esordio tre giorni dopo, partendo titolare nel derby contro il Milan. Nel corso del mercato estivo del 2019 si trasferisce in prestito al Bayern Monaco per poi tornare a Milano al termine ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Ivanad un passo dall’addio alSembra essere giunta al capolinea ladi Ivancon. Il croato, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà il prossimo 30 giugno, ha ormai raggiunto un accordo con il. Ripercorriamo ladel numero 14 croato dal suo arrivo nel 2015 ad oggi. L’arrivo e il prestito al Bayern Monaco Lunga trattativa quella dei dirigenti nerazzurra con quelli del Wolfsburg al quale, dopo una trattiva durata tutta l’estate, vanno 16 milioni di euro, firmando con i nerazzurri un contratto di cinque anni. Fa il suo esordio tre giorni dopo, partendo titolare nel derby contro il Milan. Nel corso del mercato estivo del 2019 si trasferisce in prestito al Bayern Monaco per poi tornare a Milano al termine ...

Advertising

FcInterNewsit : SM - Perisic, i dettagli dell'offerta del Tottenham. Due nomi per la sostituzione, poi Dybala e il sogno Lukaku - internewsit : Perisic, come impatta il suo addio sui conti dell'Inter? - CF - - FcInterNewsit : GdS - Perisic verso l'addio all'Inter: nessuna risposta per il rinnovo, Tottenham più vicino - Wilc0Roger : RT @FcInterNewsit: Sky - Perisic-Tottenham, il sì è ad un passo. Accelerazione decisiva nelle ultime ore - FcInterNewsit : Sky - Perisic-Tottenham, il sì è ad un passo. Accelerazione decisiva nelle ultime ore -