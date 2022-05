F1, Toto Wolff: “Il nostro valore è quello espresso nelle qualifiche, confidiamo nell’imprevedibilità della pioggia” (Di sabato 28 maggio 2022) Un sesto e un ottavo posto per la Mercedes nelle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino del Principato la W13 ha manifestato tutti i suoi limiti, soffrendo più delle altre monoposto le tante sconnessioni presenti sul tracciato monegasco. Alla fine della fiera, Russell ha estratto il massimo che si poteva dalla vettura, mentre Hamilton probabilmente è stato danneggiato dalla bandiera rossa, causata dall’incidente del messicano Sergio Perez al “Portier”. E quindi per le Frecce d’Argento si prospetta un GP complicato domani, considerando le difficoltà nel superare. A commentare quanto accaduto, sul sito ufficiale della Mercedes, è stato il Team Principal Toto Wolff: “Sono state qualifiche, come al solito al Montecarlo, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Un sesto e un ottavo posto per la Mercedesdel GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino del Principato la W13 ha manifestato tutti i suoi limiti, soffrendo più delle altre monoposto le tante sconnessioni presenti sul tracciato monegasco. Alla finefiera, Russell ha estratto il massimo che si poteva dalla vettura, mentre Hamilton probabilmente è stato danneggiato dalla bandiera rossa, causata dall’incidente del messicano Sergio Perez al “Portier”. E quindi per le Frecce d’Argento si prospetta un GP complicato domani, considerando le difficoltà nel superare. A commentare quanto accaduto, sul sito ufficialeMercedes, è stato il Team Principal: “Sono state, come al solito al Montecarlo, ...

