F1 | qualifiche GP Monaco Montecarlo replica in chiaro su TV8 | orario e come vederle in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Ledel Gran Premio di2022 adi F1 saranno visibili ininsu TV8. Andiamo a scoprire allora le informazioni suin tv egratuitamente. Alle ore 16 di sabato 28 maggio è fissato l’appuntamento con la caccia alla pole position numero sette di questa intensa ed emozionante stagione. Chi però non dovesse essere abbonato ai canali pay Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oppure non dovesse riuscire a collegarsi a quell’, potrà contare sullain differita di TV8, prevista alle ore 18.30 sul canale numero 8 del telecomando. Sportface.it, in ogni caso, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito il riepilogo. Sabato 28 maggio ...