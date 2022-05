Elodie di nuovo con Marracash? Lui lascia intendere che... (Di sabato 28 maggio 2022) Marracash risponde al presunto ritorno di fiamma con Elodie: c'è affetto, c'è un legame, ma non è così semplice spiegare cosa li leghi, almeno non con le parole che la gente normalmente usa. Leggi su comingsoon (Di sabato 28 maggio 2022)risponde al presunto ritorno di fiamma con: c'è affetto, c'è un legame, ma non è così semplice spiegare cosa li leghi, almeno non con le parole che la gente normalmente usa.

andreants2 : Nuovo nome in onore di Elodie - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Martina Colombari ed Elodie, un nuovo Galateo sugli ex fidanzati? #LaVitaInDiretta - vitaindiretta : Martina Colombari ed Elodie, un nuovo Galateo sugli ex fidanzati? #LaVitaInDiretta - gossip_t7 : #Marracash ed #Elodie di nuovo insieme? Il rapper esce allo scoperto - topitalianews24 : #Elodie sceglie Napoli per girare il suo nuovo video. -