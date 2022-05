Conte: Parlamento voti risoluzione per porre fine a guerra (Di sabato 28 maggio 2022) Mario Draghi deve andare in Parlamento per fare il punto sulla situazione in Ucraina e per permettere alle Camere di votare una risoluzione che impegni "il governo italiano, ma non solo: anche tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Mario Draghi deve andare inper fare il punto sulla situazione in Ucraina e per permettere alle Camere di votare unache impegni "il governo italiano, ma non solo: anche tutti i ...

