Candreva e Allegra sposi | il ballo è sensuale

Advertising

clubdoria46 : VIDEO - #DirtyDancing, balli proibiti tra #Allegra #Luna e Antonio #Candreva... #Sampdoria - vale19811 : Candreva e Allegra: al matrimonio “da sogno” presente una coppia Super Vip - Luxgraph : Candreva ha sposato Allegra! Icardi e Wanda invitati al matrimonio - sportli26181512 : #Candreva si è sposato! Al matrimonio anche #Icardi e #WandaNara: Il giocatore della Sampdoria è convolato a nozze… - zazoomblog : Candreva salva la Samp e si sposa con la sua Allegra: 'Marito e moglie per sempre' FOTO - #Candreva… -

AntonioLuna hanno celebrato le loro nozze tra il Vaticano e il Castello di Tor Crescenza. Ecco i due scatenarsi nelle danze durante il ricevimentoFiori d'arancio per Antonio. Il calciatore della Sampdoria ha sposato la compagnaLuna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito religioso a Roma, nella Chiesa Maria ...Un matrimonio stellare quello tra Allegra Luna e Antonio Candreva che si sono lasciati andare in balli sensuali, stile Dirty Dancing ...Il centrocampista della Sampdoria è convolato a nozze con Allegra Luna. I due fanno coppia fissa dal 2017. Per l'ex Inter si tratta del secondo matrimonio dopo quello fallito con Valentina. (da allegr ...