Boxe | Fabio Turchi | semifinale mondiale l’11 giugno a Wembley contro Riakporhe

Fabio Turchi, pugile fiorentino e tifoso della Fiorentina, sabato 11 giugno 2022 affronterà Richard Riakporhe sul ring della Wembley Arena di Londra. Si tratterà di un cosiddetto "world title eliminator", ovvero un match che sancirà chi sarà il prossimo sfidante al titolo mondiale dei pesi cruiser per quanto concerne la IBF (salvo ulteriori stravolgimenti) L'articolo proviene da Firenze Post.

