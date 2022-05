Benevento, anche la Provincia al fianco di Vigorito: la solidarietà di Lombardi (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, appresa la notizia dell’intendimento del Presidente del Benevento Calcio dott. Oreste Vigorito di dimettersi dalla carica a seguito di una peraltro isolata contestazione, esprime l’auspicio di un immediato ripensamento da parte del dirigente sportivo. «Al Presidente Vigorito», ha dichiarato Lombardi, «va tutta la mia personale solidarietà e quella dell’intero Consiglio Provinciale. Vigorito è un dirigente sportivo che ha saputo conquistare traguardi sportivi mai raggiunti dalla maggiore squadra di calcio del Sannio. E’ appena il caso di sottolineare che non può essere certamente un volgare, immotivato ed insensato contenuto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Presidente delladi, Nino, appresa la notizia dell’intendimento del Presidente delCalcio dott. Orestedi dimettersi dalla carica a seguito di una peraltro isolata contestazione, esprime l’auspicio di un immediato ripensamento da parte del dirigente sportivo. «Al Presidente», ha dichiarato, «va tutta la mia personalee quella dell’intero Consigliole.è un dirigente sportivo che ha saputo conquistare traguardi sportivi mai raggiunti dalla maggiore squadra di calcio del Sannio. E’ appena il caso di sottolineare che non può essere certamente un volgare, immotivato ed insensato contenuto ...

