9 creme snellenti sono state messe alla prova. Ecco i risultati dei test (Di sabato 28 maggio 2022) sono 9 le creme snellenti che il mensile francese 60 Millions de Consommateurs ha selezionato e testato per verificarne l’efficacia. Dalla ricerca è emerso che nessuna da sola può dare garanzie di riuscita in termini di perdita di centimetri, ma quasi la metà (4 su 9) sono validissime, ma a sorpresa, non troviamo Somatoline. Ormai sappiamo bene che da solo nessun cosmetico è miracoloso. Per riuscire a dimagrire, mantenere la pelle tonica e ottenere la silhouette desiderata, è necessario seguire un’alimentazione sana e leggera, praticare un moderato esercizio fisico, riposare bene. Indubbiamente, però, nell’impresa possiamo fare affidamento anche a prodotti che ci permettono di raggiungere prima i risultati sperati. Quali sono i migliori? Scopriamolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 28 maggio 2022)9 leche il mensile francese 60 Millions de Consommateurs ha selezionato eato per verificarne l’efficacia. Dricerca è emerso che nessuna da sola può dare garanzie di riuscita in termini di perdita di centimetri, ma quasi la metà (4 su 9)validissime, ma a sorpresa, non troviamo Somatoline. Ormai sappiamo bene che da solo nessun cosmetico è miracoloso. Per riuscire a dimagrire, mantenere la pelle tonica e ottenere la silhouette desiderata, è necessario seguire un’alimentazione sana e leggera, praticare un moderato esercizio fisico, riposare bene. Indubbiamente, però, nell’impresa possiamo fare affidamento anche a prodotti che ci permettono di raggiungere prima isperati. Qualii migliori? Scopriamolo ...

Advertising

misiagentiles : RT @ilSalvagenteit: Nove creme snellenti alla prova: ecco quelle che funzionano davvero - ZerounoTv : Creme snellenti: sono solo 4 le marche che funzionano davvero (e non è Somatoline), secondo un nuovo test - VercesiErnesto : RT @annamariamoscar: Creme snellenti: sono solo 4 le marche che funzionano davvero (e non è Somatoline), secondo un nuovo test https://t.co… - annamariamoscar : Creme snellenti: sono solo 4 le marche che funzionano davvero (e non è Somatoline), secondo un nuovo test - greenMe_it : Creme snellenti: sono solo 4 le marche che funzionano davvero (e non è Somatoline), secondo un nuovo test -