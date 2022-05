X Factor, altro grande annuncio: è ufficiale (Di venerdì 27 maggio 2022) altro grande annuncio in casa X Factor: ora è ufficiale. I fan finalmente possono gioire prima dell’inizio della nuova stagione Nelle scorse settimane gli autori del talent show musicale di Sky, X Factor, hanno deciso di svelare tutti i componenti della giuria. Fino ad ora erano stati noti solo 3 nomi: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Ma adesso è arrivato il momento di rivelare anche il quarto nome. Svelato il nuovo giudice di X Factor 2022 (Fonte: Facebook)Il nuovo componente della giuria che dovrà assolvere il compito di mentore e di giudice è Rkomi. Questo nome segna un vero e proprio cambio drastico, ma soprattutto una netta modifica rispetto alla scorsa stagione. Le voci di corridoio parlavano di Manuel Agnelli come quarto giudice per ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 27 maggio 2022)in casa X: ora è. I fan finalmente possono gioire prima dell’inizio della nuova stagione Nelle scorse settimane gli autori del talent show musicale di Sky, X, hanno deciso di svelare tutti i componenti della giuria. Fino ad ora erano stati noti solo 3 nomi: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Ma adesso è arrivato il momento di rivelare anche il quarto nome. Svelato il nuovo giudice di X2022 (Fonte: Facebook)Il nuovo componente della giuria che dovrà assolvere il compito di mentore e di giudice è Rkomi. Questo nome segna un vero e proprio cambio drastico, ma soprattutto una netta modifica rispetto alla scorsa stagione. Le voci di corridoio parlavano di Manuel Agnelli come quarto giudice per ...

