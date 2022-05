Advertising

KattInForma : Vangelo di oggi, venerdì 27 Maggio 2022: Gv 16,20-23a | Commento di Papa Francesco - CiaoKarol : NESSUNO POTRA' TOGLIERVI LA VOSTRA GIOIA!? #Vangelo di oggi, 27 Maggio 2022. Lettura e commento - perrymsn70 : RT @East_10: 'Oggi era storia Scrive o non scrive Abbiamo scritto!' Dal vangelo secondo José - OrnellaFelici : Vangelo di oggi, 27 Maggio 2022. Lettura e commento: ‘Nessuno potrà togliervi la vostra gioia’: Vangelo di oggi, 27… - UPBasiglio : Don Luca Broggi. Il Vangelo di oggi Giovedì 26 maggio 2022 -

( Giovanni 16,20 - 23 ) Tra le immagini più belle che Gesù usa nel, quella usata nel brano diè tra le mie preferite forse perché ha un'efficacia di resa straordinaria: "La donna, quando ...Da mille anni vi si leggono passi delin una lingua molto bella, ma dal suono strano per l'... quando viene tradotta in un'altra lingua (ad esempio il russo di) perderà tutti questi ...GAETANO - Mi ha sorpreso la decisione del vescovo di Sanremo-Ventimiglia di rinunciare a padrini e madrine in occasione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. La decisione del vescovo di Sanremo-V ...Non ci è tolto il dolore, ma ci ha dato il senso. E la gioia a cui Gesù ci promette di approdare ce lo farà dimenticare.