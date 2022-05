Tre ex concorrenti del GFVip 6 al concerto dei Modà: di chi si tratta? (Di venerdì 27 maggio 2022) In un video pubblicato, su Instagram, tre ex “vipponi” del Grande Fratello Vip 6 si sono visti al concerto dei Modà e hanno cantato insieme a squarciagola. Chi sono i tre ex gieffini al concerto dei Modà? Jessica Selassié, su Instagram, ha postato un video in cui si trova in compagnia di Miriana Trevisan e Davide Silvestri. I tre ex “vipponi” del Grande Fratello Vip 6 si sono rivisti in occasione del concerto dei Modà svolto al Palazzo dello Sport a Roma. Miriana, Davide e Jessica hanno intonato le note del brano “Un tappeto di fragole”. I tre ex coinquilini si sono mostrati molti affiatati e complici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moda? (@modaufficiale) Jessica Selassiè sarà al matrimonio di Davide ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022) In un video pubblicato, su Instagram, tre ex “vipponi” del Grande Fratello Vip 6 si sono visti aldeie hanno cantato insieme a squarciagola. Chi sono i tre ex gieffini aldei? Jessica Selassié, su Instagram, ha postato un video in cui si trova in compagnia di Miriana Trevisan e Davide Silvestri. I tre ex “vipponi” del Grande Fratello Vip 6 si sono rivisti in occasione deldeisvolto al Palazzo dello Sport a Roma. Miriana, Davide e Jessica hanno intonato le note del brano “Un tappeto di fragole”. I tre ex coinquilini si sono mostrati molti affiatati e complici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moda? (@modaufficiale) Jessica Selassiè sarà al matrimonio di Davide ...

