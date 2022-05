Texas, in certe condizioni un adolescente può risultare esplosivo: l’accesso facile alle armi fa il resto (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante l’adolescenza il ragazzo vive tre lutti. 1) Il lutto del ruolo infantile: prima poteva sentirsi un bambino deresponsabilizzato, ora invece la società gli chiede un atteggiamento responsabile e definito. 2) Il lutto dei ruoli genitoriali: quando era piccolo i genitori parevano capaci di risolvere ogni problema. Erano i grandi a cui demandare le difficoltà e a cui rivolgersi per qualsiasi incertezza. Ora il ragazzo scopre che i genitori hanno difetti e possono trovarsi in forte disagio di fronte agli eventi dell’esistenza. 3) Infine il lutto per il proprio corpo: prima il giovane aveva un corpo che bastava a se stesso. Ora avverte un cambiamento – sia di dimensioni che di qualità – rispetto a pulsioni che lo mettono a disagio e richiedono la presenza di un altro essere umano con cui affrontare la scoperta della sessualità. Mentre prima il bambino bastava a se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Durante l’adolescenza il ragazzo vive tre lutti. 1) Il lutto del ruolo infantile: prima poteva sentirsi un bambino deresponsabilizzato, ora invece la società gli chiede un atteggiamento responsabile e definito. 2) Il lutto dei ruoli genitoriali: quando era piccolo i genitori parevano capaci di risolvere ogni problema. Erano i grandi a cui demandare le difficoltà e a cui rivolgersi per qualsiasi inzza. Ora il ragazzo scopre che i genitori hanno difetti e possono trovarsi in forte disagio di fronte agli eventi dell’esistenza. 3) Infine il lutto per il proprio corpo: prima il giovane aveva un corpo che bastava a se stesso. Ora avverte un cambiamento – sia di dimensioni che di qualità – rispetto a pulsioni che lo mettono a disagio e richiedono la presenza di un altro essere umano con cui affrontare la scoperta della sessualità. Mentre prima il bambino bastava a se ...

