Sicilia: Letta, 'primarie? Per ora un buon primo passo, vediamo se riusciamo a farle' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Non c'è stato nessuno stop" sull'ipotesi di primarie in Sicilia. "Quando ci siamo incontrati" con Giuseppe Conte "abbiamo iniziato a ragionare sulle primarie, è stato un incontro incoraggiante e adesso bisogna fare passi avanti e decidere definitivamente. Un buon primo passo e poi vedremo se ci saranno passi ulteriori, ma nessun passo indietro". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni. "primarie per le politiche? Intanto, vediamo se riusciamo a farle in Sicilia e mi sembra comunque un passo importante discutere insieme della possibilità di far partecipare i cittadini alla scelta dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Non c'è stato nessuno stop" sull'ipotesi diin. "Quando ci siamo incontrati" con Giuseppe Conte "abbiamo iniziato a ragionare sulle, è stato un incontro incoraggiante e adesso bisogna fare passi avanti e decidere definitivamente. Une poi vedremo se ci saranno passi ulteriori, ma nessunindietro". Così Enricoa margine di un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni. "per le politiche? Intanto,seine mi sembra comunque unimportante discutere insieme della possibilità di far partecipare i cittadini alla scelta dei ...

