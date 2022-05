Se il governo Draghi sdogana la guerra cyber (Di venerdì 27 maggio 2022) La guerra cyber entra nella strategia del governo Draghi. C’è un dettaglio che attira l’occhio nel Piano di implementazione della Strategia per la cybersicurezza nazionale appena pubblicata dal governo italiano. Nella roadmap per la sicurezza digitale composta di 81 “misure” per aumentare la resilienza cyber un passaggio apre uno scenario inedito. Il punto 45 del piano invita infatti a “rafforzare le capacita? di deterrenza in ambito cibernetico, in ragione degli scenari in atto”. Tradotto: è il momento di passare alla controffensiva. Come per ogni punto del piano di implementazione, anche qui sono indicati i soggetti responsabili a farsene carico: Dis, Aise e Aisi, cioè i Servizi segreti italiani, aiutati dai ministeri della Difesa e degli Esteri. È la conferma di un ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Laentra nella strategia del. C’è un dettaglio che attira l’occhio nel Piano di implementazione della Strategia per lasicurezza nazionale appena pubblicata dalitaliano. Nella roadmap per la sicurezza digitale composta di 81 “misure” per aumentare la resilienzaun passaggio apre uno scenario inedito. Il punto 45 del piano invita infatti a “rafforzare le capacita? di deterrenza in ambito cibernetico, in ragione degli scenari in atto”. Tradotto: è il momento di passare alla controffensiva. Come per ogni punto del piano di implementazione, anche qui sono indicati i soggetti responsabili a farsene carico: Dis, Aise e Aisi, cioè i Servizi segreti italiani, aiutati dai ministeri della Difesa e degli Esteri. È la conferma di un ...

