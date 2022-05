Roland Garros 2022: Zverev supera Nakashima e vola agli ottavi, ok Auger-Aliassime e Schwartzman (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è quasi delineato il quadro degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone maschile del Roland Garros 2022. Oltre a Novak Djokovic e Rafa Nadal, che hanno vinto i rispettivi match con grande facilità, ha proseguito il suo cammino a Parigi anche Alexander Zverev, terzo favorito del seeding. Il tedesco non ha affatto passeggiato contro Nakashima, ma è stato bravo ad archiviare la pratica in tre set. 7-6 6-3 7-6 lo score del match, durato quasi tre ore. A dir la verità l’americano non ha mai avuto grandi opportunità di conquistare neanche un parziale, ma è stato bravo a complicare la vita del suo avversario. Zverev sfiderà per un posto ai quarti il qualificato Zapata Miralles, che continua a mietere vittime a stelle e strisce. Dopo Mmoh e Fritz, lo spagnolo ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è quasi delineato il quadro deglidi finale nella parte alta del tabellone maschile del. Oltre a Novak Djokovic e Rafa Nadal, che hanno vinto i rispettivi match con grande facilità, ha proseguito il suo cammino a Parigi anche Alexander, terzo favorito del seeding. Il tedesco non ha affatto passeggiato contro, ma è stato bravo ad archiviare la pratica in tre set. 7-6 6-3 7-6 lo score del match, durato quasi tre ore. A dir la verità l’americano non ha mai avuto grandi opportunità di conquistare neanche un parziale, ma è stato bravo a complicare la vita del suo avversario.sfiderà per un posto ai quarti il qualificato Zapata Miralles, che continua a mietere vittime a stelle e strisce. Dopo Mmoh e Fritz, lo spagnolo ha ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - zazoomblog : LIVE – Alcaraz-Korda 3-1 terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Alcaraz-Korda #terzo #turno… - Eurosport_IT : ?? Roland Garros, 3° turno ???? Novak Djokovic agli ottavi ?? Battuto Bedene in 3 set #EurosportTENNIS |… -