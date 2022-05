Rkomi è il quarto giudice di X Factor | la squadra è al completo

Advertising

rtl1025 : ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia: esordio assoluto per il cantante, con cui si completa il tavolo de… - IlContiAndrea : Secondo TvZoom il quarto giudice sarà #Rkomi mentre alla conduzione sicuramente ci sarà una donna: Victoria Cabello… - RadioZetaOf : ? : «Dal banco di scuola al tavolo dei giudici di #XF2022, per dare consigli e continuare ad imparare cose nuove. N… - France270300 : RT @perchetendenza: #XF2022: Perché Rkomi è ufficialmente il quarto giudice della nuova edizione di X Factor - tinamartinareal : RT @rtl1025: ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia, si aggiunge a @Fedez, #AmbraAngiolini e @dargendamico -

Il cantante completa il poker di giudici con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amicoè ilgiudice di X Factor 2022. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, con tre esordi assoluti e un ...occuperà un posto dietro la cattedra di X - Factor a conclusione di due annate che lo hanno visto protagonista assoluto della scena musicale italiana (non solo rap). 'Taxi Driver' infatti, il ...La conduttrice radiofonica ha ritrovato l'amore con il cantante del momento Rkomi e Paola Di Benedetto hanno tutte le carte in regola per diventare presto la coppia chiacchierata dell'estate. Tutto è ...You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. Irriverente, Dargen è sicuramente uno dei personaggi più attesi del prossimo ...