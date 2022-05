Report, la revoca delle perquisizioni arriva tardi: l’avvertimento è partito (Di venerdì 27 maggio 2022) Il decreto che prevedeva la perquisizione a casa di Paolo Mondani e nella redazione di Report è stato revocato e, dunque, tutto bene? Se ritiro c’è stato è anche grazie alla immediata mobilitazione di sindacati, associazioni, ordine dei giornalisti, siti, blog, intere redazioni, a partire da quella del Fatto. Sarà bene tenerne conto, perché nel futuro anche prossimo non mancheranno altre occasioni e altri tentativi di bavaglio, censura, intimidazioni. La gravità di quello che è accaduto a Report, e non solo a Report, resta a prescindere dal ritiro del provvedimento. Nel frattempo le perquisizioni ci sono state, l’avvertimento è partito. Questa volta è andata male perché Report è una comunità di lavoro forte, coesa, professionale, abituata a doversi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il decreto che prevedeva la perquisizione a casa di Paolo Mondani e nella redazione diè statoto e, dunque, tutto bene? Se ritiro c’è stato è anche grazie alla immediata mobilitazione di sindacati, associazioni, ordine dei giornalisti, siti, blog, intere redazioni, a partire da quella del Fatto. Sarà bene tenerne conto, perché nel futuro anche prossimo non mancheranno altre occasioni e altri tentativi di bavaglio, censura, intimidazioni. La gravità di quello che è accaduto a, e non solo a, resta a prescindere dal ritiro del provvedimento. Nel frattempo leci sono state,. Questa volta è andata male perchéè una comunità di lavoro forte, coesa, professionale, abituata a doversi ...

Advertising

Albert_Caeiro : RT @ilfattoblog: 'Non illudiamoci, quello che è accaduto a #Report si ripeterà...' [di @BeppeGiulietti] - Daviderel4 : RT @ilfattoblog: 'Non illudiamoci, quello che è accaduto a #Report si ripeterà...' [di @BeppeGiulietti] - ilfattoblog : Report, la revoca delle perquisizioni arriva tardi: l’avvertimento è partito - vatenacttencass : RT @ilfattoblog: 'Non illudiamoci, quello che è accaduto a #Report si ripeterà...' [di @BeppeGiulietti] - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Non illudiamoci, quello che è accaduto a #Report si ripeterà...' [di @BeppeGiulietti] -