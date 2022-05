Palermo, ritorno contro la FeralPisalò: Baldini tra concentrazione e rebus diffide (Di venerdì 27 maggio 2022) Palermo rientrato ieri sera in città dopo la vittoria esterna contro la FeralPisalò. Baldini tiene alta la concentrazione dei suoi in vista del match di ritorno e fa i conti con i numerosi calciatori in diffida... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 maggio 2022)rientrato ieri sera in città dopo la vittoria esternalatiene alta ladei suoi in vista del match die fa i conti con i numerosi calciatori in diffida...

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, verso la semifinale di ritorno: Lancini out, Floriano è in dubbio - Mediagol : Palermo, verso la semifinale di ritorno: Lancini out, Floriano è in dubbio - NewsTuttoC : Semifinale di ritorno playoff: Palermo-Feralpisalò in diretta su Rai Play - Boboj29 : Fine settimana pieno di eventi calcistici 28/05 Finale Champions tra Real Madrid e Liverpool 29/05 Pisa-Monza ritor… - palermo24h : Rete ospedaliera Covid. Ritorno alla normalità tenendo alta l’attenzione -