Palermo, arrestati un medico e una segretaria per false vaccinazioni anti Covid. La procura: intascavano 400 euro dai No vax con l'aiuto di un'infermiera dell'hub (Di venerdì 27 maggio 2022) Un medico in pensione e una segretaria di uno studio di un medico di base sono stati arrestati a Palermo nell'ambito dell'inchiesta sulle false vaccinazioni anti Covid scoperte nell'hub della Fiera del Mediterraneo del capoluogo siciliano. I due finiti ai domiciliari sono accusati di corruzione, falso ideologico e peculato. Secondo l'accusa della procura, il medico e la segretaria avrebbero avuto un ruolo nel caso che aveva già portato all'arresto arresti nei mesi scorsi di un'infermiera che lavorava nello stesso hub, e due commercianti, uno dei quali aveva un ruolo di vertice nel movimento No vax. Secondo gli inquirenti, le persone finora arrestate ...

