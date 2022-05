Nostalgia, OM intervista in esclusiva Francesco Di Leva (Di venerdì 27 maggio 2022) OM intervista in esclusiva Francesco Di Leva, attore del nuovo film di Mario Martone “Nostalgia”. Il film ora in sala, sta riscuotendo successi di critica e pubblico. Nostalgia è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea (Feltrinelli – 1996), l’anno della scomparsa del grande narratore. Felice Lasco, interpretato da PierFrancesco Favino, torna a Napoli dopo aver vissuto molti anni a Beirut e poi al Cairo, per rivedere l’anziana madre che aveva lasciato quando aveva solo quindici anni. Nel suo rione Sanità che impara a riconoscere, si ritrova nelle parole di una lingua dimenticata, poi sempre più familiare mentre viene rapito da una strana malìa. Quando è chiaro che oscuri segreti dovrebbero spingerlo a tornare il più presto possibile da dove è venuto, viene ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) OMinDi, attore del nuovo film di Mario Martone “”. Il film ora in sala, sta riscuotendo successi di critica e pubblico.è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea (Feltrinelli – 1996), l’anno della scomparsa del grande narratore. Felice Lasco, interpretato da PierFavino, torna a Napoli dopo aver vissuto molti anni a Beirut e poi al Cairo, per rivedere l’anziana madre che aveva lasciato quando aveva solo quindici anni. Nel suo rione Sanità che impara a riconoscere, si ritrova nelle parole di una lingua dimenticata, poi sempre più familiare mentre viene rapito da una strana malìa. Quando è chiaro che oscuri segreti dovrebbero spingerlo a tornare il più presto possibile da dove è venuto, viene ...

