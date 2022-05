Myss Keta, dal Club Topperia ai Diversity Media Awards: “Che cos’è l’inclusione? Rispettare se stessi e chi ci circonda” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Stop. ferma il tempo”. Inizia così ‘Club Topperia‘, il nuovo album di M¥SS Keta che esce il 27 maggio 2022 per Island Records/Universal Music Italia. Un album che accende i fari di un ipotetico Club della M¥ss fuori dallo spaziotempo, un luogo sia fisico che spirituale in cui convergono cultura, divertimento, passione che si sono sprigionati in locali simbolo, dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper di Roma al Plastic di Milano: tutto confluisce nelle 16 tracce di Club Topperia. Ma, in questi giorni la performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva è molto indaffarata, dal 4 giugno apre il tour che la vedrà protagonista dei principali palchi italiani e che il 7 luglio farà tappa a Perugia, per Umbria Che spacca e il 9 luglio a ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) “Stop. ferma il tempo”. Inizia così ‘‘, il nuovo album di M¥SSche esce il 27 maggio 2022 per Island Records/Universal Music Italia. Un album che accende i fari di un ipoteticodella M¥ss fuori dallo spaziotempo, un luogo sia fisico che spirituale in cui convergono cultura, divertimento, passione che si sono sprigionati in locali simbolo, dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper di Roma al Plastic di Milano: tutto confluisce nelle 16 tracce di. Ma, in questi giorni la performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva è molto indaffarata, dal 4 giugno apre il tour che la vedrà protagonista dei principali palchi italiani e che il 7 luglio farà tappa a Perugia, per Umbria Che spacca e il 9 luglio a ...

