Meteo weekend, in arrivo una fase “vichinga”: crollo a picco delle temperature | Cosa ci aspetta dopo? (Di venerdì 27 maggio 2022) Le temperature in arrivo saranno a dir poco contrastanti, con picchi di freddo e di caldo da anticiclone che si alterneranno Con l’arrivo di Hannibal tutta Italia si era preparata a temperature totalmente al di fuori della norma, al punto da superare il record di caldo vissuto nel 2003. Chi aveva già programmato bagni al mare per questo fine settimana, infatti, mi sa che dovrà cambiare idea a causa dell’arrivo di una massa polare direttamente dalla Svezia. A fornire chiarimenti in merito è Meteo.it, che segnala un abbassamento drastico delle temperature. Meteo, in arrivo una fase “vichinga”: crollo a picco delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022) Leinsaranno a dir poco contrastanti, con picchi di freddo e di caldo da anticiclone che si alterneranno Con l’di Hannibal tutta Italia si era preparata atotalmente al di fuori della norma, al punto da superare il record di caldo vissuto nel 2003. Chi aveva già programmato bagni al mare per questo fine settimana, infatti, mi sa che dovrà cambiare idea a causa dell’di una massa polare direttamente dalla Svezia. A fornire chiarimenti in merito è.it, che segnala un abbassamento drastico, inuna”:...

