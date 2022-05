Meteo, freddo nel weekend fino a 12 gradi in meno (Di venerdì 27 maggio 2022) In arrivo una massa d’aria polare dalla Svezia con un crollo termico nel weekend di 10-12 gradi, ad iniziare dal Nord.E, seppure la tendenza è da confermare, la prossima settimana potrebbe tornare un anticiclone ‘gigantesco’ con un nuovo periodo africano ancora più caldo.Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, che indica nella giornata di domani il primo cambiamento significativo con l’arrivo di venti forti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia. Il vento forte sarà un protagonista del weekend al Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Un sabato instabile anche al Sud per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 27 maggio 2022) In arrivo una massa d’aria polare dalla Svezia con un crollo termico neldi 10-12, ad iniziare dal Nord.E, seppure la tendenza è da confermare, la prossima settimana potrebbe tornare un anticiclone ‘gigantesco’ con un nuovo periodo africano ancora più caldo.Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iL.it, che indica nella giornata di domani il primo cambiamento significativo con l’arrivo di venti forti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia. Il vento forte sarà un protagonista delal Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Un sabato instabile anche al Sud per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali ...

