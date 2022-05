Malattie rare | Trapeze | l' indagine sui bisogni e le difficoltà dei pazienti con Itp

(Di venerdì 27 maggio 2022) Milano, 27 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della presentazione dell'iniziativa ‘Itp – In viaggio con Werlhof', promossa da Sobi Italia con il patrocinio di Aipit Aps Onlus, è stata illustrata l'pan-europea ‘', che restituisce una fotografia dell'esperienza di vita delle persone con Itp (Trombocitopenia immune). Condotta con il supporto di Sobi e la collaborazione delle organizzazioni diin Inghilterra, Irlanda, Spagna, Olanda, Germania e Italia, '' ha messo in luce ie ledelle persone con Itp che hanno partecipato alla raccolta di dati. Le 69 persone coinvolte nell', la cui età media è di 45,4 anni, con un tempo medio trascorso dalla diagnosi di 13,7 anni e una prevalenza femminile pari a due terzi del ...

'Campagne come 'Diamo voce al futuro' - ricorda Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo (Federazione italiana malattie rare) - hanno lo scopo di accendere i riflettori su patologie - come l'amiloidosi ..."I disturbi diarroici congeniti sono un gruppo di malattie intestinali ereditarie croniche con cause eterogenee - afferma Martire Particco, Chief Medical Officer di Napo Therapeutics - Ogni tipo di ...