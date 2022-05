“Lei non conosce la Costituzione”: lo scontro tra Parsi e Travaglio sulle armi all’Ucraina | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) scontro tra il professor Vittorio Emanuele Parsi e Marco Travaglio sull’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia nello studio di Tagadà, su quella che ormai è diventata una battaglia ideologica per il giornalista e per il Fatto Quotidiano. Il direttore è arrivato a sostenere che il sostegno militare sia vietato dalla Costituzione. “L’articolo 11 non dice che non si possono inviare armi. Lei non conosce la Costituzione”, gli ha risposto Parsi. Parsi / Travaglio pic.twitter.com/VVRRos9Sp4 — l’aspide (@aspide l) May 26, 2022 “Lei non conosce la Costituzione”: lo scontro a Tagadà tra Parsi e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)tra il professor Vittorio Emanuelee Marcosull’invio dida parte dell’Italia nello studio di Tagadà, su quella che ormai è diventata una battaglia ideologica per il giornalista e per il Fatto Quotidiano. Il direttore è arrivato a sostenere che il sostegno militare sia vietato dalla. “L’articolo 11 non dice che non si possono inviare. Lei nonla”, gli ha rispostopic.twitter.com/VVRRos9Sp4 — l’aspide (@aspide l) May 26, 2022 “Lei nonla”: loa Tagadà trae ...

Advertising

borghi_claudio : @Pier66375173 @super_caz @LeonardoAriete @AlbertoBagnai @armandosiri Nostri elettori tra i quali lei non c'è perché… - LCuccarini : Questa non è solo la foto. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato… - marattin : Mi dispiace per lei, ma non ho fatto nessun incidente mortale andando in studio. E anzi vado pure a mangiare ora. M… - PasqualeMarian6 : @ADeLaurentiis Noi vogliamo vincere...perciò Lei non ci rappresenta.....ADL VIA DA NAPOLI - _matildecalza_ : RT @eri14333919: Una delle cose più belle che ha detto Luigi ieri è stata: “Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava… -