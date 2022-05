Grazie al Dna degli abitanti di Pompei il ritratto di una popolazione romana ai tempi dell’impero (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo studio di dna antico, la sequenziazione di genomi umani e di animali a Pompei sono una realta’ di ricerca attivata da anni e che ha portato a mettere in piedi da tempo una mappatura genetica degli abitanti dell’antica citta’ i cui resti sono in calchi o negli scheletri trovati nel tempo. Lo precisa una nota della direzione del parco archeologico, dopo notizie di stampa sulla rilevazione del dna di un abitante di Pompei che “si inseriscono all’interno di un piu’ ampio filone di studi, condotto dal Parco che da anni lavora, anche con il contributo di Universita’ e Istituti scientifici, a una mappatura di tutto il dna disponibile, riservandosi di diffondere tali risultati quando il quadro sara’ completo e scientificamente esaustivo”. “Il dna degli abitanti di Pompei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo studio di dna antico, la sequenziazione di genomi umani e di animali asono una realta’ di ricerca attivata da anni e che ha portato a mettere in piedi da tempo una mappatura geneticadell’antica citta’ i cui resti sono in calchi o negli scheletri trovati nel tempo. Lo precisa una nota della direzione del parco archeologico, dopo notizie di stampa sulla rilevazione del dna di un abitante diche “si inseriscono all’interno di un piu’ ampio filone di studi, condotto dal Parco che da anni lavora, anche con il contributo di Universita’ e Istituti scientifici, a una mappatura di tutto il dna disponibile, riservandosi di diffondere tali risultati quando il quadro sara’ completo e scientificamente esaustivo”. “Il dnadi...

