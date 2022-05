Goias vs Bragantino | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo un viaggio di due settimane in Copa Libertadores, iltorna in Brasileiro sabato quando si recherà a. Gli ospiti sono usciti dalla competizione a metà settimana dopo aver prolungato la loro serie di vittorie senza vittorie, mentre i padroni di casa sono stati battuti di poco contro i giganti del Flamengo in campionato l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto domani, sabato 28 maggio alle 21:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver registrato le prime vittorie della campagna del Brasileiro nelle settimane successive, isono stati riportati con i piedi per terra con una sconfitta per 1-0 in casa del Rubro-Negro. Considerando quanto erano state ...